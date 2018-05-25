Autor da ideia - Evgeniy Trofimov, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Trabalhamos apenas numa nova barra. Procuramos o topo mais próximo do indicador ZigZag:

Um topo localizado no High da barra indica que o sinal deve ser para abertura de posição BUY e fechamento de todas as posições SEll;

Um topo localizado no Low da barra indica que o sinal deve ser para abertura de posição SEll e fechamento de todas as posições BUY;

Graças à configuração Signal reverse, os sinais podem ser alterados para os opostos.





Parâmetros de entrada

Depth - parâmetro "Depth" do indicador ZigZag;

- parâmetro "Depth" do indicador ZigZag; Deviation - parâmetro "Deviation" do indicador ZigZag;

- parâmetro "Deviation" do indicador ZigZag; Backstep - parâmetro "Backstep" do indicador ZigZag;

- parâmetro "Backstep" do indicador ZigZag; Volume position - volume da posição a ser aberta;

- volume da posição a ser aberta; Signal reverse - sinalizador responsável pela inversão de sinais para abertura;

- sinalizador responsável pela inversão de sinais para abertura; magic number - identificador do EA.

Testes no modo de geração de ticks "Todos os ticks".

EURUSD,M30 (Signal reverse == false):

EURUSD,M30 (Signal reverse == true):