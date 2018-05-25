CodeBaseSeções
Experts

ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - expert para MetaTrader 5

EvgeTrofi
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1669
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - Evgeniy Trofimov, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Trabalhamos apenas numa nova barra. Procuramos o topo mais próximo do indicador ZigZag:

  • Um topo localizado no High da barra indica que o sinal deve ser para abertura de posição BUY e fechamento de todas as posições SEll;
  • Um topo localizado no Low da barra indica que o sinal deve ser para abertura de posição SEll e fechamento de todas as posições BUY;

Graças à configuração Signal reverse, os sinais podem ser alterados para os opostos.


Parâmetros de entrada

  • Depth - parâmetro "Depth" do indicador ZigZag;
  • Deviation - parâmetro "Deviation" do indicador ZigZag;
  • Backstep - parâmetro "Backstep" do indicador ZigZag;
  • Volume position - volume da posição a ser aberta;
  • Signal reverse - sinalizador responsável pela inversão de sinais para abertura;
  • magic number - identificador do EA.

Testes no modo de geração de ticks "Todos os ticks".

EURUSD,M30 (Signal reverse == false):

EURUSD,M30 (Signal reverse==false)

EURUSD,M30 (Signal reverse == true):

EURUSD,M30 (Signal reverse==true)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19759

