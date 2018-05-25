Participe de nossa página de fãs
ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1669
Autor da ideia - Evgeniy Trofimov, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Trabalhamos apenas numa nova barra. Procuramos o topo mais próximo do indicador ZigZag:
- Um topo localizado no High da barra indica que o sinal deve ser para abertura de posição BUY e fechamento de todas as posições SEll;
- Um topo localizado no Low da barra indica que o sinal deve ser para abertura de posição SEll e fechamento de todas as posições BUY;
Graças à configuração Signal reverse, os sinais podem ser alterados para os opostos.
Parâmetros de entrada
- Depth - parâmetro "Depth" do indicador ZigZag;
- Deviation - parâmetro "Deviation" do indicador ZigZag;
- Backstep - parâmetro "Backstep" do indicador ZigZag;
- Volume position - volume da posição a ser aberta;
- Signal reverse - sinalizador responsável pela inversão de sinais para abertura;
- magic number - identificador do EA.
Testes no modo de geração de ticks "Todos os ticks".
EURUSD,M30 (Signal reverse == false):
EURUSD,M30 (Signal reverse == true):
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19759
