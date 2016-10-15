コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

X2MA_HTF_Signal_BG - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
x2ma.mq5 (8.25 KB) ビュー
x2ma_htf_signal_bg.mq5 (21.94 KB) ビュー
X2MA_HTF_Signal_BGは（ X2MA指標 のデータに基づいて）トレンド方向または約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。

グラフィックオブジェクトは、色付きの背景として表されます。背景は4色です。淡い色はトレンドの継続、明るい色はトレードシグナルを示します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar=0;     // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー）

が1以上ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. セッション描画のための入力パラメータ：
    //+------------------------------------------------+ 
//| セッション描画のための入力パラメータ               |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // セッション外の期間にセッションを表示する 
input string SessionSirName="Asian";                   // セッション名
input Hour   StartHour=H00;                            // セッション開始の時間
input Min    StartMinute=M00;                          // セッション開始の分
input uint   SessionTime=480;                          // セッション時間（分単位）
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // 上昇の色
input color Buy_Color=clrLime;                         // 買いの色
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // 下降の色
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // 売りの色
  2. X2MA指標の入力パラメータ：
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ        |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // 金融製品
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // 指標計算のための時間軸
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;    // 1番目の平滑化平均手法
input int Length1=12;                       // 1番目の平滑化の深さ
input int Phase1=15;                        // 1番目の平滑化のパラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;   // 2番目の平滑化平均手法
input int Length2= 5;                       // 2番目の平滑化の深さ
input int Phase2=15;                        // 2番目の平滑化のパラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // 価格定数
  3. 指標の可視化に必要なX2MA_HTF_Signal_BG入力パラメータ：
    //---- 指標可視化の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナルを受信するバーの番号（0~現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指標のラベル名
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指標名の色
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                                     // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名を表示する
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
  4. アラートトリガと音声シグナルに必要なX2MA_HTF_Signal_BGの入力パラメータ：

    //---- アラート設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標トリガオプション
input bool Push=true;                        // プッシュ通知を許可
input uint AlertCount=0;                     // 生成されたアラートの数

１つのチャートで複数のX2MA_HTF_Signal_BG指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたX2MA.mq5ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

図1　X2MA_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2　X2MA_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル <80/91/95% >

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1975

