X2MA_HTF_Signal_BGは（ X2MA指標 のデータに基づいて）トレンド方向または約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。

グラフィックオブジェクトは、色付きの背景として表されます。背景は4色です。淡い色はトレンドの継続、明るい色はトレードシグナルを示します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar= 0 ;

が1以上ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

セッション描画のための入力パラメータ：

X2MA指標の入力パラメータ：

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; 指標の可視化に必要なX2MA_HTF_Signal_BG入力パラメータ： input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; アラートトリガと音声シグナルに必要なX2MA_HTF_Signal_BGの入力パラメータ：



input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のX2MA_HTF_Signal_BG指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（インディケータラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたX2MA.mq5ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

図1 X2MA_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2 X2MA_HTF_Signal_BG指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル <80/91/95% >