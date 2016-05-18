CodeBaseKategorien
Indikatoren

X2MA_HTF_Signal_BG - Indikator für den MetaTrader 5

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
x2ma.mq5 (8.25 KB) ansehen
x2ma_htf_signal_bg.mq5 (21.94 KB) ansehen
X2MA_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über die Trendrichtung (basierend auf dem X2MA Indikator) als graphisches Objekt mit farbiger Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.

Ein graphisches Objekt wid als farbiger Hintergrund dargestellt. Der Hintergrudn hat vier Farben. Blasse Farben zeigen eine Trendfortsetzung an und helle Farben zeigen ein zu handelndes Signal an.

Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar=0;     // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

  1. Eingabeparameter zum Zeichnen einer Sitzung:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Eingabeparamter zum Zeichnen einer Sitzung     |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // Zeige Sitzung in einer Nicht-Sitzungsperiode
input string SessionSirName="Asian";                   // Sitzungsname
input Hour   StartHour=H00;                            // Sitzung Beginnstunde
input Min    StartMinute=M00;                          // Sitzung Beginnminute
input uint   SessionTime=480;                          // Sitzungsdauer in Minuten
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // Farbe für Anstieg
input color Buy_Color=clrLime;                         // Farbe für Kauf
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // Farbe für Abfall
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // Farbe für Verkauf
  2. Eingabeparameter des  X2MA Indikator:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Indikator Eingabeparameter                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Instrument
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Indikator TimeFrame für die Indikator Berechnung
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;    // Methode der Mittelung der ersten Glättung
input int Length1=12;                       // Tief der ersten Glättung                    
input int Phase1=15;                        // Parameter der ersten Glättung
//--- für JJMA variiert es im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//--- für VIDIA ist es die Periode des CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;   // Methode der Mittelung der zweiten Glättung
input int Length2= 5;                       // Tiefe der zweiten Glättung
input int Phase2=15;                        // Parameter der zweiten Glättung
//--- für JJMA variiert es im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses;
//--- für VIDIA ist es die Periode des CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Preiskonstante
  3. Eingabeparameter für die Visualisierung des X2MA_HTF_Signal_BG Indikator:
    //---- Indikator Visualisierungseinstellungen
input uint SignalBar=0;                                // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // ein Name für die Labels des Indikators
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Farbe des Indikatornamen
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamen
input int X_1=5;                                       // Horizontale Verschiebung des Namen
input int Y_1=-15;                                     // Vertikale Verschiebung des Namen
input bool ShowIndName=true;                           // Zeige den Indikatornamen
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Position der Ecke
  4. Eingabeparameter des X2MA_HTF_Signal_BG Indikator, die für die Generierug von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:

    //---- Einstellungen für Alerts
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Option für Auslöung der Indikation
input bool Push=true;                        // Erlaube Push-Benachrichtigungen
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl von erzeugten Alerts

Falls mehrere X2MA_HTF_Signal_BG Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte X2MA.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des X2MA_HTF_Signal_BG Indikators

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des X2MA_HTF_Signal_BG zu öffnen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1975

