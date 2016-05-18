und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
X2MA_HTF_Signal_BG - Indikator für den MetaTrader 5
810
X2MA_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über die Trendrichtung (basierend auf dem X2MA Indikator) als graphisches Objekt mit farbiger Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.
Ein graphisches Objekt wid als farbiger Hintergrund dargestellt. Der Hintergrudn hat vier Farben. Blasse Farben zeigen eine Trendfortsetzung an und helle Farben zeigen ein zu handelndes Signal an.
Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:
input uint SignalBar=0; // Balkennummer um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Eingabeparameter zum Zeichnen einer Sitzung:
//+------------------------------------------------+ //| Eingabeparamter zum Zeichnen einer Sitzung | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // Zeige Sitzung in einer Nicht-Sitzungsperiode input string SessionSirName="Asian"; // Sitzungsname input Hour StartHour=H00; // Sitzung Beginnstunde input Min StartMinute=M00; // Sitzung Beginnminute input uint SessionTime=480; // Sitzungsdauer in Minuten input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // Farbe für Anstieg input color Buy_Color=clrLime; // Farbe für Kauf input color Sell_Color=clrDeepPink; // Farbe für Abfall input color Dn_Color=clrLightPink; // Farbe für Verkauf
- Eingabeparameter des X2MA Indikator:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrument input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrame für die Indikator Berechnung input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Methode der Mittelung der ersten Glättung input int Length1=12; // Tief der ersten Glättung input int Phase1=15; // Parameter der ersten Glättung //--- für JJMA variiert es im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //--- für VIDIA ist es die Periode des CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Methode der Mittelung der zweiten Glättung input int Length2= 5; // Tiefe der zweiten Glättung input int Phase2=15; // Parameter der zweiten Glättung //--- für JJMA variiert es im Bereich von -100 ... +100, und beeinflusst die Qualität des Übergangsprozesses; //--- für VIDIA ist es die Periode des CMO, für AMA ist es die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preiskonstante
- Eingabeparameter für die Visualisierung des X2MA_HTF_Signal_BG Indikator:
//---- Indikator Visualisierungseinstellungen input uint SignalBar=0; // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // ein Name für die Labels des Indikators input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamen input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontale Verschiebung des Namen input int Y_1=-15; // Vertikale Verschiebung des Namen input bool ShowIndName=true; // Zeige den Indikatornamen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Position der Ecke
- Eingabeparameter des X2MA_HTF_Signal_BG Indikator, die für die Generierug von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Einstellungen für Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input bool Push=true; // Erlaube Push-Benachrichtigungen input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
Falls mehrere X2MA_HTF_Signal_BG Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Kopieren Sie die compilierte X2MA.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des X2MA_HTF_Signal_BG Indikators
Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des X2MA_HTF_Signal_BG zu öffnen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1975
