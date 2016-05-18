X2MA_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über die Trendrichtung (basierend auf dem X2MA Indikator) als graphisches Objekt mit farbiger Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.

Ein graphisches Objekt wid als farbiger Hintergrund dargestellt. Der Hintergrudn hat vier Farben. Blasse Farben zeigen eine Trendfortsetzung an und helle Farben zeigen ein zu handelndes Signal an.

Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar= 0 ;

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Eingabeparameter zum Zeichnen einer Sitzung:

Eingabeparameter des X2MA Indikator:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; Eingabeparameter für die Visualisierung des X2MA_HTF_Signal_BG Indikator: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Eingabeparameter des X2MA_HTF_Signal_BG Indikator, die für die Generierug von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:



input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere X2MA_HTF_Signal_BG Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte X2MA.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des X2MA_HTF_Signal_BG Indikators

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des X2MA_HTF_Signal_BG zu öffnen