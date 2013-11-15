CodeBaseРазделы
X2MA_HTF_Signal_BG - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор X2MA_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора X2MA на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок. Графический объект представлен цветным фоном. Фон имеет четыре цвета. Бледные цвета показывают продолжение тренда, яркие - сигнал для сделки.

Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:

input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)

будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры отрисовки сессии:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Входные параметры отрисовки сессии             |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // Отображать сесcию во внесессионный период 
input string SessionSirName="Asian";                   // Название сессии
input Hour   StartHour=H00;                            // Час начала сессии
input Min    StartMinute=M00;                          // Минута начала сессии
input uint   SessionTime=480;                          // Время сессии в минутах
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // Цвет роста
input color Buy_Color=clrLime;                         // Цвет покупки
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // Цвет падения
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // Цвет продажи
  2. Входные параметры индикатора X2MA:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Таймфрейм индикатора для расчёта индикатора
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;    // Метод усреднения первого сглаживания 
input int Length1=12;                       // Глубина  первого сглаживания                    
input int Phase1=15;                        // Параметр первого сглаживания
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;   // Метод усреднения второго сглаживания 
input int Length2= 5;                       // Глубина  второго сглаживания 
input int Phase2=15;                        // Параметр второго сглаживания
//--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- lля VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Ценовая константа
  3. Входные параметры индикатора X2MA_HTF_Signal_BG, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // название для меток индикатора
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // цвет названия индикатора
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
  4. Входные параметры индикатора X2MA_HTF_Signal_BG, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:

    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input bool Push=true;                        // Разрешение на передачу push-сообщений
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов X2MA_HTF_Signal_BG на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора X2MA.mq5.

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора X2MA_HTF_Signal_BG

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора X2MA_HTF_Signal_BG

