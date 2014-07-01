Participe de nossa página de fãs
X2MA_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência (com base nos dados do Indicador X2MA) como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio e fornece alertas, sinais de áudio e envia notificações push para um smartphone quando um sinal for gerado.
Um objeto gráfico é representado como um fundo colorido. O fundo possui quatro cores. As cores pálidas indicam a continuação da tendência e cores brilhantes indicam um sinal para negociação.
O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:
input uint SignalBar=0; // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)
é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada para o desenho de uma sessão:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada de desenho da Sessão | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // Mostra a sessão em um período sem sessão input string SessionSirName="Asian"; // Nome da sessão input Hour StartHour=H00; // Hora de início da sessão input Min StartMinute=M00; // Minuto de início da sessão input uint SessionTime=480; // Duração em minutos da sessão input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // Cor de alta input color Buy_Color=clrLime; // Cor de Compra input color Sell_Color=clrDeepPink; // Cor de queda input color Dn_Color=clrLightPink; // Cor de Venda
- Os parâmetros de entrada do indicador X2MA:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrumento financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tempo para o cálculo do indicador input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método de cálculo da média da primeira suavização input int Length1=12; // Profundidade da primeira suavização input int Phase1=15; // Parâmetro da primeira suavização //--- Para JJMA que varia dentro da faixa de -100...100, e influencia a qualidade do processo transiente; //--- Para Vidia é um período de CMO, para AMA é um período de média móvel lenta input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Método de cálculo da média da segunda suavização input int Length2= 5; // Profundidade da segunda suavização input int Phase2=15; // Parâmetro da segunda suavização //--- Para JJMA que varia dentro da faixa de -100...100, e influencia a qualidade do processo transiente; //--- Para Vidia é um período de CMO, para AMA é um período de média móvel lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante do preço
- Os parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal_BG necessários para a visualização do indicador:
//---- Configurações de visualização indicador input uint SignalBar=0; // Número da barra para receber um sinal (0 - bar atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // nome para os rótulos do indicador input color IndName_Color=DarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibe o nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
- Os parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal_BG, necessário para a geração de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de acionar a indicação input bool Push=true; // Permitir notificações push input uint AlertCount=0; // Número de alertas produzidos
Se você usar vários indicadores X2MA_HTF_Signal_BG em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).
Coloque o indicador compilado X2MA.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.
Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador X2MA_HTF_Signal_BG
Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de X2MA_HTF_Signal_BG
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1975
