X2MA_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência (com base nos dados do Indicador X2MA) como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio e fornece alertas, sinais de áudio e envia notificações push para um smartphone quando um sinal for gerado.

Um objeto gráfico é representado como um fundo colorido. O fundo possui quatro cores. As cores pálidas indicam a continuação da tendência e cores brilhantes indicam um sinal para negociação.

O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada para o desenho de uma sessão:

Os parâmetros de entrada do indicador X2MA:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; Os parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal_BG necessários para a visualização do indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Os parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal_BG, necessário para a geração de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Se você usar vários indicadores X2MA_HTF_Signal_BG em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o indicador compilado X2MA.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de X2MA_HTF_Signal_BG