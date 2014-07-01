CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

X2MA_HTF_Signal_BG - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1355
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

X2MA_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência (com base nos dados do Indicador X2MA) como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio e fornece alertas, sinais de áudio e envia notificações push para um smartphone quando um sinal for gerado.

Um objeto gráfico é representado como um fundo colorido. O fundo possui quatro cores. As cores pálidas indicam a continuação da tendência e cores brilhantes indicam um sinal para negociação.

O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:

input uint SignalBar=0;     // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada para o desenho de uma sessão:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada de desenho da Sessão     |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // Mostra a sessão em um período sem sessão 
input string SessionSirName="Asian";                   // Nome da sessão
input Hour   StartHour=H00;                            // Hora de início da sessão
input Min    StartMinute=M00;                          // Minuto de início da sessão
input uint   SessionTime=480;                          // Duração em minutos da sessão
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // Cor de alta
input color Buy_Color=clrLime;                         // Cor de Compra
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // Cor de queda
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // Cor de Venda
  2. Os parâmetros de entrada do indicador X2MA:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Instrumento financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Período de tempo para o cálculo do indicador
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;    // Método de cálculo da média da primeira suavização 
input int Length1=12;                       // Profundidade da primeira suavização    
input int Phase1=15;                        // Parâmetro da primeira suavização
//--- Para JJMA que varia dentro da faixa de -100...100, e influencia a qualidade do processo transiente;
//--- Para Vidia é um período de CMO, para AMA é um período de média móvel lenta
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;   // Método de cálculo da média da segunda suavização 
input int Length2= 5;                       // Profundidade da segunda suavização 
input int Phase2=15;                        // Parâmetro da segunda suavização
//--- Para JJMA que varia dentro da faixa de -100...100, e influencia a qualidade do processo transiente;
//--- Para Vidia é um período de CMO, para AMA é um período de média móvel lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Constante do preço
  3. Os parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal_BG necessários para a visualização do indicador:
    //---- Configurações de visualização indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número da barra para receber um sinal (0 - bar atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // nome para os rótulos do indicador
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Cor do nome do indicador
input uint Font_Size=10;                               // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                       // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                     // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                           // Exibe o nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto
  4. Os parâmetros de entrada do indicador X2MA_HTF_Signal_BG, necessário para a geração de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de acionar a indicação
input bool Push=true;                        // Permitir notificações push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas produzidos

Se você usar vários indicadores X2MA_HTF_Signal_BG em um único gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor da variável Symbols_Sirname (nome do rótulo do indicador).

Coloque o indicador compilado X2MA.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ do terminal do cliente.

Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 1. Um sinal de continuação de tendência com base nos dados do indicador X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de X2MA_HTF_Signal_BG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1975

Median Median

Um canal construído utilizando os valores do desvio de ATR a partir do meio do intervalo calculado nos extremos.

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

O indicador mostra os níveis de Pivot e usa uma cor especial de fundo para a sessão, durante a qual os níveis foram calculados.

FibSR FibSR

O indicador mostra as possíveis zonas de resistência e de suporte na forma de retângulos coloridos.

wlxBW5Zone wlxBW5Zone

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza os valores do Accelerator Oscillator e do Awesome Oscillator de Bill William.