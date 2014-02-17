X2MA_HTF_Signal_BG 指标 (基于 X2MA 指标数据)显示趋势方向的信息, 它是一个指示趋势或交易方向的彩色图形对象, 并且可以提供提醒和声音信号以及向智能手机发送推送通知.

图形对象表现为彩色背景. 背景有四种颜色. 灰暗的颜色表明趋势持续而明亮颜色指出了交易信号.

指标只在以下参数值时发送提醒或者推送通知:

input uint SignalBar= 0 ;

大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!

所有的输入参数可以被分为3大组:

绘制期间的输入参数:

X2MA 指标的输入参数:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; 显示指标所需的 X2MA_HTF_Signal_BG 指标输入参数 input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; 产生提醒或声音信号所需的 X2MA_HTF_Signal_BG 指标输入参数:



input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

如果您在一个图表中显示多个 X2MA_HTF_Signal_BG 指标, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值.

把编译好的指标文件 X2MA.mq5 放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

图 1. 基于 X2MA_HTF_Signal_BG 指标的数据, 趋势持续的信号

图 2. 基于 X2MA_HTF_Signal_BG 指标的数据, 建仓的信号