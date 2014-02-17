代码库部分
X2MA_HTF_Signal_BG 指标 (基于 X2MA 指标数据)显示趋势方向的信息, 它是一个指示趋势或交易方向的彩色图形对象, 并且可以提供提醒和声音信号以及向智能手机发送推送通知.

图形对象表现为彩色背景. 背景有四种颜色. 灰暗的颜色表明趋势持续而明亮颜色指出了交易信号.

指标只在以下参数值时发送提醒或者推送通知:

input uint SignalBar=0;     // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)

大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!

所有的输入参数可以被分为3大组:

  1. 绘制期间的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 期间绘制输入参数                                 |
//+------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // 在非期间时段显示期间 
input string SessionSirName="Asian";                   // 期间名称
input Hour   StartHour=H00;                            // 期间起始小时
input Min    StartMinute=M00;                          // 期间起始分钟
input uint   SessionTime=480;                          // 期间分钟数
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // 上涨颜色
input color Buy_Color=clrLime;                         // 买入颜色
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // 下跌颜色
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // 卖出颜色
  2. X2MA 指标的输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // 用于指标计算的指标时段
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;    // 第一个平滑方法 
input int Length1=12;                       // 第一个平滑深度                    
input int Phase1=15;                        // 第一个平滑参数
//--- JJMA 范围是 -100 ... +100, 影响短期处理的质量;
//--- 对于 VIDIA 它是CMO周期数, 对于 AMA 它是慢速移动平均的周期数
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;   // 第二个平滑方法 
input int Length2= 5;                       // 第二个平滑深度 
input int Phase2=15;                        // 第二个平滑参数
//--- JJMA范围是 -100 ... +100, 影响短期处理的质量;
//--- 对于 VIDIA 它是 CMO周期数, 对于 AMA 它是慢速移动平均周期数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // 价格类型常数
  3. 显示指标所需的 X2MA_HTF_Signal_BG 指标输入参数
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 接受信号的柱编号 (0 - 当前柱)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // 指标名称颜色
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称水平转换
input int Y_1=-15;                                     // 名称垂直转换
input bool ShowIndName=true;                           // 是否显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置
  4. 产生提醒或声音信号所需的 X2MA_HTF_Signal_BG 指标输入参数:

    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发选项
input bool Push=true;                        // 是否允许推送通知
input uint AlertCount=0;                     // 提醒数量

如果您在一个图表中显示多个 X2MA_HTF_Signal_BG 指标, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值.

把编译好的指标文件 X2MA.mq5 放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

图 1. 基于 X2MA_HTF_Signal_BG 指标的数据, 趋势持续的信号

图 2. 基于 X2MA_HTF_Signal_BG 指标的数据, 建仓的信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1975

