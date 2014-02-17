请观看如何免费下载自动交易
X2MA_HTF_Signal_BG - MetaTrader 5脚本
X2MA_HTF_Signal_BG 指标 (基于 X2MA 指标数据)显示趋势方向的信息, 它是一个指示趋势或交易方向的彩色图形对象, 并且可以提供提醒和声音信号以及向智能手机发送推送通知.
图形对象表现为彩色背景. 背景有四种颜色. 灰暗的颜色表明趋势持续而明亮颜色指出了交易信号.
指标只在以下参数值时发送提醒或者推送通知:
input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)
大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!
所有的输入参数可以被分为3大组:
- 绘制期间的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 期间绘制输入参数 | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // 在非期间时段显示期间 input string SessionSirName="Asian"; // 期间名称 input Hour StartHour=H00; // 期间起始小时 input Min StartMinute=M00; // 期间起始分钟 input uint SessionTime=480; // 期间分钟数 input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // 上涨颜色 input color Buy_Color=clrLime; // 买入颜色 input color Sell_Color=clrDeepPink; // 下跌颜色 input color Dn_Color=clrLightPink; // 卖出颜色
- X2MA 指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于指标计算的指标时段 input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 第一个平滑方法 input int Length1=12; // 第一个平滑深度 input int Phase1=15; // 第一个平滑参数 //--- JJMA 范围是 -100 ... +100, 影响短期处理的质量; //--- 对于 VIDIA 它是CMO周期数, 对于 AMA 它是慢速移动平均的周期数 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 第二个平滑方法 input int Length2= 5; // 第二个平滑深度 input int Phase2=15; // 第二个平滑参数 //--- JJMA范围是 -100 ... +100, 影响短期处理的质量; //--- 对于 VIDIA 它是 CMO周期数, 对于 AMA 它是慢速移动平均周期数 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格类型常数
- 显示指标所需的 X2MA_HTF_Signal_BG 指标输入参数
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 接受信号的柱编号 (0 - 当前柱) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体大小 input int X_1=5; // 名称水平转换 input int Y_1=-15; // 名称垂直转换 input bool ShowIndName=true; // 是否显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置
- 产生提醒或声音信号所需的 X2MA_HTF_Signal_BG 指标输入参数:
//---- 提醒设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发选项 input bool Push=true; // 是否允许推送通知 input uint AlertCount=0; // 提醒数量
如果您在一个图表中显示多个 X2MA_HTF_Signal_BG 指标, 它们中的每一个都要有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值.
把编译好的指标文件 X2MA.mq5 放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.
图 1. 基于 X2MA_HTF_Signal_BG 指标的数据, 趋势持续的信号
图 2. 基于 X2MA_HTF_Signal_BG 指标的数据, 建仓的信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1975
