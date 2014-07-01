Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Rosh
Um canal construído utilizando os valores do desvio de ATR a partir do meio do intervalo calculado nos extremos. A meio da faixa e sua linha de sinal são exibidos como uma nuvem colorida.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.02.2008.
Fig. 1. O indicador Mediana
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1972
Um canal desenhado por extremums para o período.
