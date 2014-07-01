CodeBaseSeções
Indicadores

Median - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1584
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Rosh

Um canal construído utilizando os valores do desvio de ATR a partir do meio do intervalo calculado nos extremos. A meio da faixa e sua linha de sinal são exibidos como uma nuvem colorida.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.02.2008.

Figura 1. O indicador Mediana

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1972

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

O indicador mostra os níveis de Pivot e usa uma cor especial de fundo para a sessão, durante a qual os níveis foram calculados.

Din Fibo Next Din Fibo Next

Um canal desenhado por extremums para o período.

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência (com base nos dados do indicador X2MA) como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio e fornece alertas, sinais de áudio e envia notificações push para um smartphone.

FibSR FibSR

O indicador mostra as possíveis zonas de resistência e de suporte na forma de retângulos coloridos.