Autor real:

Rosh

Um canal construído utilizando os valores do desvio de ATR a partir do meio do intervalo calculado nos extremos. A meio da faixa e sua linha de sinal são exibidos como uma nuvem colorida.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.02.2008.

Fig. 1. O indicador Mediana