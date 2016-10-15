実際の著者：

Rosh

両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネル。範囲とそのシグナルラインの中央は色付きの雲として表示されます。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年2月6日にコードベースに公開されました。





図1 中央値指標