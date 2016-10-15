コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

中央値 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Rosh

両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネル。範囲とそのシグナルラインの中央は色付きの雲として表示されます。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年2月6日にコードベースに公開されました。

図1　中央値指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1972

