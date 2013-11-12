CodeBaseРазделы
Индикаторы

Median - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Rosh

Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах. Середина диапазона и его сигнальная линия отображаются в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.

Рис.1. Индикатор Median

StepMA_NRTR_HTF StepMA_NRTR_HTF

Индикатор StepMA_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BlauTStochI BlauTStochI

Индикатор Q-period Stochastic Index из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Fractal Dimension Index Fractal Dimension Index

Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.

InverseReaction InverseReaction

Оптимизированная версия индикатора InverseReaction, которая будет работать с максимальной скоростью в советнике IREA.