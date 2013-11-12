Смотри, как бесплатно скачать роботов
Median - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Rosh
Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах. Середина диапазона и его сигнальная линия отображаются в виде цветного облака.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2008.
Рис. 1. Индикатор Median
