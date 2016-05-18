und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Median - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Rosh
Ein Channel gebildet aus den Werten der ATR Abweichung vom Mittel des Bereichs der berechneten Extrema Die Mitte des Bereichs und seiner Signallinie werden als farbige Wolke angezeigt.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.
Abb. 1. Der Median Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1972
Ein Channel gezeichnet durch Extrema der Periode.
Der Indikator zeigt mögliche Widerstands- und Unterstützungszonen in Form eines farbigen Rechteckes.