Real Autor:

Rosh

Ein Channel gebildet aus den Werten der ATR Abweichung vom Mittel des Bereichs der berechneten Extrema Die Mitte des Bereichs und seiner Signallinie werden als farbige Wolke angezeigt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.





Abb. 1. Der Median Indikator