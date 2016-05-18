CodeBaseKategorien
Indikatoren

Median - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
761
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
median.mq5 (7.95 KB) ansehen
Real Autor:

Rosh

Ein Channel gebildet aus den Werten der ATR Abweichung vom Mittel des Bereichs der berechneten Extrema Die Mitte des Bereichs und seiner Signallinie werden als farbige Wolke angezeigt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2008.

Abbildung 1. Der Median Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1972

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

Der Indikator zeigt Pivotlevels und verwendet eine spezielle Hintergrundfarbe für die Sitzung während der die Levels berechnet werden.

Din Fibo Next Din Fibo Next

Ein Channel gezeichnet durch Extrema der Periode.

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BG zeigt Informationen über die Trendrichtung (basierend auf dem X2MA Indikator) als graphisches Objekt mit farbiger Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen an ein Smartphone.

FibSR FibSR

Der Indikator zeigt mögliche Widerstands- und Unterstützungszonen in Form eines farbigen Rechteckes.