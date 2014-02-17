请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Rosh
使用ATR指标在与计算区间的极值偏移值建立的通道. 范围的中间和信号线以彩色云形式显示.
本指标首先于2008年2月6日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图 1. Median 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1972
