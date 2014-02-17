本指标显示了轴点水平, 并且使用特别的背景颜色标识了计算水平的期间时段.

X2MA_HTF_Signal_BG 指标 (基于 X2MA 指标数据) 显示趋势方向的信息, 它是一个指示趋势或交易方向的彩色图形对象, 并且可以提供提醒和声音信号以及向智能手机发送推送通知.

本指标以彩色长方形的形式显示可能的阻力和支撑区域.