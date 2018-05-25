Participe de nossa página de fãs
ColorDerivative_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorDerivative com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador ColorDerivative.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorDerivative_HTF.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19663
