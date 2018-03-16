请观看如何免费下载自动交易
ColorDerivative_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 994
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
在输入参数中可以修改指标时段的 ColorDerivative 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要编译好的 ColorDerivative.ex5 指标文件，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。
图1. ColorDerivative_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19663
