指标

ColorDerivative_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorDerivative.mq5 (15.28 KB) 预览
ColorDerivative_HTF.mq5 (23.12 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中可以修改指标时段的 ColorDerivative 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

本指标需要编译好的 ColorDerivative.ex5 指标文件，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。

图1. ColorDerivative_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19663

