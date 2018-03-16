在输入参数中可以修改指标时段的 ColorDerivative 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

本指标需要编译好的 ColorDerivative.ex5 指标文件，把它加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录中。

图1. ColorDerivative_HTF 指标