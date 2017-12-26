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ColorDerivative_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора ColorDerivative.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorDerivative_HTF.
XIBS_Histogram
Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.InOutBar
Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.
Reversal
Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.