Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.

Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.