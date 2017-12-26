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Индикаторы

ColorDerivative_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1954
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора ColorDerivative.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorDerivative_HTF.

Рис.1. Индикатор ColorDerivative_HTF.

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.

InOutBar InOutBar

Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.

Reversal Reversal

Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.