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Индикаторы

ColorDerivative - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2694
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Scriptong

Индикатор Derivative, построенный в виде цветной гистограммы с дополнительным усреднением.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор ColorDerivative

Рис.1. Индикатор ColorDerivative

ATRValues ATRValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

AutoSLTP AutoSLTP

Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.

up3x1 Investor up3x1 Investor

Анализ размеров свечи. Идея торговой системы: после выхода новостей параметры свечи имеют значение.

Opposite trade Opposite trade

Открываем позицию, противоположную закрытой. Обработка транзакций в функции OnTradeTransaction.