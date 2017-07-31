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ColorDerivative - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Scriptong
Индикатор Derivative, построенный в виде цветной гистограммы с дополнительным усреднением.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор ColorDerivative
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.AutoSLTP
Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.
Анализ размеров свечи. Идея торговой системы: после выхода новостей параметры свечи имеют значение.Opposite trade
Открываем позицию, противоположную закрытой. Обработка транзакций в функции OnTradeTransaction.