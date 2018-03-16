無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorDerivative_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 883
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるColorDerivative指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはコンパイルされたColorDerivative.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorDerivative_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19663
