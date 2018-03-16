コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorDerivative_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorDerivative.mq5 (15.28 KB) ビュー
ColorDerivative_HTF.mq5 (23.12 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるColorDerivative指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはコンパイルされたColorDerivative.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ColorDerivative_HTF指標

図1　ColorDerivative_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19663

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

色ヒストグラムの形で実装された内部バー勢力指標です。

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSVS_Trend指標です。

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

ColorJFatl_Digit指標に基づいた取引システムで、一定のポジション保持時間を設定することができます。

VR注文履歴MT5 Lite VR注文履歴MT5 Lite

VR注文履歴MT5 Liteは、取引履歴をCSV形式でダウンロードするスクリプトです。