El sistema comercial desarrollado a base de las señales del indicador ColorJFatl_Digit con posibilidad de mantener la posición un tiempo fijado exactamente.

Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XDidi_Index_Cloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA).