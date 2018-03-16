两个相同的交易系统，基于 XDidi_Index_Cloud 指标的颜色变化来进行买入和卖出交易，可以在一个 EA 交易中使用不同方法来配置。

基于 ColorJFatl_Digit 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。

当价格长期高于 iMA (移动平均, MA) 的时候生成买入或者卖出信号。随着开启仓位数量的增加，交易之间的距离（在入场信号被跳过时）也会增加。本EA交易在指定的时间段进行交易，

这个指标在输入参数中选择的更高时段烛形高于或者低于前面的烛形时，会使用彩色箭头标记烛形。