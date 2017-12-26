Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Индикатор SVS_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.