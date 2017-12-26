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Индикаторы

AroonOscillator_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1804
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AroonOscillator, выполненный в виде цветной гистограммы.

Рис.1. Индикатор AroonOscillator_Histogram.

Рис.1. Индикатор AroonOscillator_Histogram.

ExpertZZLWA ExpertZZLWA

Советник, позволяющий убедиться в потенциальной прибыльности индикатора ZigZagLW Addition.

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJFatl_Digit с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

Индикатор SVS_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

GalacticExplosion GalacticExplosion

Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.