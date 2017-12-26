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AroonOscillator_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AroonOscillator, выполненный в виде цветной гистограммы.
Рис.1. Индикатор AroonOscillator_Histogram.
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