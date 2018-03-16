ColorJFatl_Digit指標に基づいた取引システムで、一定のポジション保持時間を設定することができます。

XDidi_Index_Cloud の色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。