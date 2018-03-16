無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AroonOscillator_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 741
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
色ヒストグラムの形で実装されたAroonOscillator指標です。
図1 AroonOscillator_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19654
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus
ColorJFatl_Digit指標に基づいた取引システムで、一定のポジション保持時間を設定することができます。Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex
XDidi_Index_Cloud の色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。
GalacticExplosion
買いシグナルや売りシグナルは、価格がiMA（Miving Average、MA）を非常に長い期間超過していると生成されます。ポジションの数が増えると、（エントリシグナルがスキップされる）取引間の距離も増加します。EAは指定された時間間隔で取引します。InOutBar
この指標は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足が以前のローソク足よりも高いかまたは低い場合、ローソク足に色付きの矢印を付けます。