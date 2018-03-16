コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AroonOscillator_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

色ヒストグラムの形で実装されたAroonOscillator指標です。

図1　AroonOscillator_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19654

