Индикаторы

Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Tushar Chande | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
6634
(33)
Реальный автор:

Tushar Chande

Слово Aroon является санскритским и обозначает ранний свет при восходе солнца или смену дня и ночи. Индикатор AroonOscillator позволяет предугадывать изменения в ценах от трендового состояния рынка к боковому состоянию.

Индикатор AroonOscillator может быть вычислен с помощью следующей формулы:

Aroon Oscillator = Медвежий индикатор - Бычий индикатор

где:

Бычий индикатор = [(N периодов - N периодов с наивысшего максимума / N периодов] * 100
Медвежий индикатор = [(N периодов - N периодов с наименьшего минимума) / N периодов] * 100

В анализе индикатора AroonOscillator существуют три сигнала, на которые следует обращать внимание.

  1. Это достижение крайних значений -100 и +100, что свидетельствует о сильном падающем или растущем тренде.
  2. Пробой уровней Aroon Up = +50 и Aroon Down = -50 в сторону увеличения или уменьшения значений соответственно сигнализирует о начинающемся тренде.
  3. Расположение осциллятора между уровнями Aroon Up = +50 и Aroon Down = -50 говорит о слабом тренде или его отсутствии.

AroonOscillator

