Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6634
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Tushar Chande
Слово Aroon является санскритским и обозначает ранний свет при восходе солнца или смену дня и ночи. Индикатор AroonOscillator позволяет предугадывать изменения в ценах от трендового состояния рынка к боковому состоянию.
Индикатор AroonOscillator может быть вычислен с помощью следующей формулы:
Aroon Oscillator = Медвежий индикатор - Бычий индикатор
где:
Бычий индикатор = [(N периодов - N периодов с наивысшего максимума / N периодов] * 100
Медвежий индикатор = [(N периодов - N периодов с наименьшего минимума) / N периодов] * 100
В анализе индикатора AroonOscillator существуют три сигнала, на которые следует обращать внимание.
- Это достижение крайних значений -100 и +100, что свидетельствует о сильном падающем или растущем тренде.
- Пробой уровней Aroon Up = +50 и Aroon Down = -50 в сторону увеличения или уменьшения значений соответственно сигнализирует о начинающемся тренде.
- Расположение осциллятора между уровнями Aroon Up = +50 и Aroon Down = -50 говорит о слабом тренде или его отсутствии.
Индикатор Aroon Тушара Ченде помогает трейдерам и инвесторам определить, заканчивается ли долгосрочный тренд или просто делает паузу перед другим движением.AMkA
Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана с расстановкой индикативных сигнальных точек на самом мувинге на основе стандартного среднеквадратичного отклонения.
Индикатор направления тренда BrainTrend1.BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них. Он показывает точки смены тренда, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка.