Реальный автор:

Tushar Chande

Слово Aroon является санскритским и обозначает ранний свет при восходе солнца или смену дня и ночи. Индикатор AroonOscillator позволяет предугадывать изменения в ценах от трендового состояния рынка к боковому состоянию.



Индикатор AroonOscillator может быть вычислен с помощью следующей формулы:

Aroon Oscillator = Медвежий индикатор - Бычий индикатор



где:



Бычий индикатор = [(N периодов - N периодов с наивысшего максимума / N периодов] * 100

Медвежий индикатор = [(N периодов - N периодов с наименьшего минимума) / N периодов] * 100



В анализе индикатора AroonOscillator существуют три сигнала, на которые следует обращать внимание.