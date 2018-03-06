CodeBaseSecciones
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
636
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus.mq5 (17.17 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_Digit.mq5 (8.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El sistema comercial desarrollado a base de las señales del indicador ColorJFatl_Digit con posibilidad de mantener la posición un tiempo fijado exactamente. La señal para realizar la transacción se forma en el momento del cierre de la barra si el color del indicador ha cambiado. En cuanto el tiempo de mantenimiento de la posición supere el límite especificado en los ajustes, esta posición será cerrada:

input bool   TimeTrade=true;      //Permiso para la salida de la posición por el tiempo
input uint   nTime=240;           //Tiempo de mantenimiento de la posición en minutos

Para un trabajo correcto del EA generado, hace falta colocar el archivo compilado del indicador ColorJFatl_Digit.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh permite usar los EAs con los brókers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer el Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras versiones de esta librería usando el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las transacciones en el gráfico

Resultados de la simulación durante el año 2016 en GBPUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19653

