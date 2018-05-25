CodeBaseSeções
AroonOscillator_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
936
Avaliação:
(15)
Indicador AroonOscillator na forma de um histograma colorido.

Fig. 1. Indicador AroonOscillator_Histogram.

Fig. 1. Indicador AroonOscillator_Histogram.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19654

