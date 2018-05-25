Participe de nossa página de fãs
AroonOscillator_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- 936
-
Indicador AroonOscillator na forma de um histograma colorido.
Fig. 1. Indicador AroonOscillator_Histogram.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19654
