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Индикаторы

AdaptiveRVICloud_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике. Один индикатор с крупного таймфрейма представлен полностью цветным трендовым облаком и является определяющим тренд. От другого индикатора с мелкого таймфрейма на график мелкими цветными точками выводится только направление тренда и при смене тренда крупная цветная точка.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированных индикаторов AdaptiveRVICloud.ex5 и CyclePeriod.ex5.

Рис.1. Индикатор AdaptiveRVICloud_System_HTF.

Рис.1. Индикатор AdaptiveRVICloud_System_HTF.

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