Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике. Один индикатор с крупного таймфрейма представлен полностью цветным трендовым облаком и является определяющим тренд. От другого индикатора с мелкого таймфрейма на график мелкими цветными точками выводится только направление тренда и при смене тренда крупная цветная точка.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированных индикаторов AdaptiveRVICloud.ex5 и CyclePeriod.ex5.

Рис.1. Индикатор AdaptiveRVICloud_System_HTF.