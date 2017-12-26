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AdaptiveRVICloud_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике. Один индикатор с крупного таймфрейма представлен полностью цветным трендовым облаком и является определяющим тренд. От другого индикатора с мелкого таймфрейма на график мелкими цветными точками выводится только направление тренда и при смене тренда крупная цветная точка.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированных индикаторов AdaptiveRVICloud.ex5 и CyclePeriod.ex5.
Рис.1. Индикатор AdaptiveRVICloud_System_HTF.
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