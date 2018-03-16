请观看如何免费下载自动交易
AdaptiveRVICloud_System_HTF - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一个图表上显示两个不同时段的 AdaptiveRVICloud 指标。较大时段的指标显示为彩色趋势云，它用来判断趋势。第二个较小时段的指标画出小的彩色点，它显示趋势的方向，而当趋势反转时显示较大的彩色点。
本指标需要编译好的 AdaptiveRVICloud.ex5 和 CyclePeriod.ex5 指标文件，把它们加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. AdaptiveRVICloud_System_HTF 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19639
