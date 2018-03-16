在一个图表上显示两个不同时段的 AdaptiveRVICloud 指标。较大时段的指标显示为彩色趋势云，它用来判断趋势。第二个较小时段的指标画出小的彩色点，它显示趋势的方向，而当趋势反转时显示较大的彩色点。

本指标需要编译好的 AdaptiveRVICloud.ex5 和 CyclePeriod.ex5 指标文件，把它们加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. AdaptiveRVICloud_System_HTF 指标.