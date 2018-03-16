コードベースセクション
期間の違う2つのAdaptiveRVICloud指標で、1つのチャートに表示されます。より長い時間枠の指標は、トレンドを特定する色付きトレンド雲として表示されます。短い時間枠の第2の指標はトレンド方向を示す小さな色付きの点と、トレンドが逆転のさいの大きな色付きの点を描画します。

この指標にはコンパイルされたAdaptiveRVICloud.ex5およびCyclePeriod.ex5指標ファイルが必要です。これらを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに追加します。

図1　AdaptiveRVICloud_System_HTF指標

図1　AdaptiveRVICloud_System_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19639

