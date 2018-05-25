Participe de nossa página de fãs
AdaptiveRVICloud_System_HTF - indicador para MetaTrader 5
Dois indicadores AdaptiveRVICloud com diferentes timeframes num gráfico. O indicador de timeframe grande é exibido como uma nuvem de tendência de cores que determina a tendência. O segundo indicador, quer dizer, o de timeframe pequeno tanto desenha pequenos pontos coloridos mostrando a direção da tendência quanto exibe um ponto grande colorido quando a tendência se inverte.
Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo compilado dos indicadores AdaptiveRVICloud.ex5 e CyclePeriod.ex5 se encontrarem na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AdaptiveRVICloud_System_HTF.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19639
