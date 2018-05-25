CodeBaseSeções
AdaptiveRVICloud_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Dois indicadores AdaptiveRVICloud com diferentes timeframes num gráfico. O indicador de timeframe grande é exibido como uma nuvem de tendência de cores que determina a tendência. O segundo indicador, quer dizer, o de timeframe pequeno tanto desenha pequenos pontos coloridos mostrando a direção da tendência quanto exibe um ponto grande colorido quando a tendência se inverte.

Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo compilado dos indicadores AdaptiveRVICloud.ex5 e CyclePeriod.ex5 se encontrarem na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador AdaptiveRVICloud_System_HTF.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19639

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Dois indicadores Agulhada do Didi com diferentes timeframes num gráfico.

Martin for small deposits Martin for small deposits

Expert Advisor baseado em Martingale especialmente projetado para pequenos depósitos.

Arrows and Curves EA Arrows and Curves EA

EA baseado no indicador "Arrows&Curves".

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

Indicador ColorDerivative com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.