Dois indicadores Agulhada do Didi com diferentes timeframes num gráfico. O indicador de timeframe grande é exibido como uma nuvem de tendência de cores que determina a tendência. O segundo indicador, quer dizer, o de timeframe pequeno tanto desenha pequenos pontos coloridos mostrando a direção da tendência quanto exibe um ponto grande colorido quando a tendência se inverte.

Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador XDidi_Index.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XDidi_Index_System_HTF.