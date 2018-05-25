CodeBaseSeções
XDidi_Index_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XDidi_Index.mq5 (17.9 KB) visualização
XDidi_Index_System_HTF.mq5 (40.03 KB) visualização
Dois indicadores Agulhada do Didi com diferentes timeframes num gráfico. O indicador de timeframe grande é exibido como uma nuvem de tendência de cores que determina a tendência. O segundo indicador, quer dizer, o de timeframe pequeno tanto desenha pequenos pontos coloridos mostrando a direção da tendência quanto exibe um ponto grande colorido quando a tendência se inverte.

Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador XDidi_Index.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XDidi_Index_System_HTF.

Martin for small deposits Martin for small deposits

Expert Advisor baseado em Martingale especialmente projetado para pequenos depósitos.

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Trailing segundo High/Low de barras anteriores.

AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

Dois indicadores AdaptiveRVICloud com diferentes timeframes num gráfico

Arrows and Curves EA Arrows and Curves EA

EA baseado no indicador "Arrows&Curves".