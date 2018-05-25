Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XDidi_Index_System_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2052
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Dois indicadores Agulhada do Didi com diferentes timeframes num gráfico. O indicador de timeframe grande é exibido como uma nuvem de tendência de cores que determina a tendência. O segundo indicador, quer dizer, o de timeframe pequeno tanto desenha pequenos pontos coloridos mostrando a direção da tendência quanto exibe um ponto grande colorido quando a tendência se inverte.
Para o indicador trabalhar corretamente, é preciso o arquivo pre-compilado do indicador XDidi_Index.ex5 se encontrar na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XDidi_Index_System_HTF.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19638
Expert Advisor baseado em Martingale especialmente projetado para pequenos depósitos.JS_SISTEM_2
O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Trailing segundo High/Low de barras anteriores.
Dois indicadores AdaptiveRVICloud com diferentes timeframes num gráficoArrows and Curves EA
EA baseado no indicador "Arrows&Curves".