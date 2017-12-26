Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике. Один индикатор с крупного таймфрейма представлен полностью цветным трендовым облаком и является определяющим тренд. От другого индикатора с мелкого таймфрейма на график мелкими цветными точками выводится только направление тренда и при смене тренда крупная цветная точка.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора XDidi_Index.ex5.

Рис.1. Индикатор XDidi_Index_System_HTF.