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XDidi_Index_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике. Один индикатор с крупного таймфрейма представлен полностью цветным трендовым облаком и является определяющим тренд. От другого индикатора с мелкого таймфрейма на график мелкими цветными точками выводится только направление тренда и при смене тренда крупная цветная точка.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators скомпилированного индикатора XDidi_Index.ex5.
Рис.1. Индикатор XDidi_Index_System_HTF.
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