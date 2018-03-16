コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XDidi_Index_System_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
739
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XDidi_Index.mq5 (17.9 KB) ビュー
XDidi_Index_System_HTF.mq5 (40.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

期間の違う2つの Didi Needles指標で、1つのチャートに表示されます。より長い時間枠の指標は、トレンドを特定する色付きトレンド雲として表示されます。短い時間枠の第2の指標はトレンド方向を示す小さな色付きの点と、トレンドが逆転のさいの大きな色付きの点を描画します。

この指標にはコンパイルされたcompiled SXDidi_Index.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XDidi_Index_System_HTF指標

図1　XDidi_Index_System_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19638

小規模預金のためのマルティン 小規模預金のためのマルティン

特に小規模預金のために設計されたマーチンゲールに基づいたエキスパートアドバイザーです。

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

このEAは、3つのiMA（移動平均、MA）、1つのiOsMA（オシレータの移動平均）、1つのiRVI（相対活力指数、RVI）を使用します。トレール注文は前のバーの高値/安値に基づいています。

AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

期間の違う2つの AdaptiveRVICloud 指標で、1つのチャートに表示されます。

Arrows and Curves EA Arrows and Curves EA

"Arrows&Curves"指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。