記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XDidi_Index_System_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
期間の違う2つの Didi Needles指標で、1つのチャートに表示されます。より長い時間枠の指標は、トレンドを特定する色付きトレンド雲として表示されます。短い時間枠の第2の指標はトレンド方向を示す小さな色付きの点と、トレンドが逆転のさいの大きな色付きの点を描画します。
この指標にはコンパイルされたcompiled SXDidi_Index.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 XDidi_Index_System_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19638
