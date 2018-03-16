コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorSRoC - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
772
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorSRoC.mq5 (18.73 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Fred Shutsmanによる相対価格上昇の平滑化されたS-RoC指標です。

指標の計算式は下記の通りです。

S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]

ここで

  • EMA [bar]は現在のバーのEMA値です。
  • EMA[bar - Roc]は、現在のバーからRoc期間の距離にある過去の同じEMAの値です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。

図1　ColorSRoC指標

図1　ColorSRoC指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19631

Cointegration Cointegration

この指標は、複数の金融銘柄間の線形関係を計算して表示します。

RMI_Histogram RMI_Histogram

相対的モーメンタム指数は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の指標を持つカラーヒストグラムとして実装されています。

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

このEAは、3つのiMA（移動平均、MA）、1つのiOsMA（オシレータの移動平均）、1つのiRVI（相対活力指数、RVI）を使用します。トレール注文は前のバーの高値/安値に基づいています。

小規模預金のためのマルティン 小規模預金のためのマルティン

特に小規模預金のために設計されたマーチンゲールに基づいたエキスパートアドバイザーです。