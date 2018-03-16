無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorSRoC - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Fred Shutsmanによる相対価格上昇の平滑化されたS-RoC指標です。
指標の計算式は下記の通りです。
S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]
ここで
- EMA [bar]は現在のバーのEMA値です。
- EMA[bar - Roc]は、現在のバーからRoc期間の距離にある過去の同じEMAの値です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。
図1 ColorSRoC指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19631
