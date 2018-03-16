Fred Shutsmanによる相対価格上昇の平滑化されたS-RoC指標です。

指標の計算式は下記の通りです。

S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]

ここで

EMA [bar] は現在のバーのEMA値です。

は現在のバーのEMA値です。 EMA[bar - Roc]は、現在のバーからRoc期間の距離にある過去の同じEMAの値です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。

図1 ColorSRoC指標