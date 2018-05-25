CodeBaseSeções
ColorSRoC - indicador para MetaTrader 5

Indicador suavizado S-RoC do incremento de preço relativo, criado por Fred Shutsman.

O indicador é calculado usando a seguinte fórmula:

S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]

Onde:

  • EMA [bar] - EMA na barra atual;
  • EMA[bar - Roc] - a mesma EMA - no passado - a uma distância período Roc em relação à barra atual.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig. 1. Indicador ColorSRoC

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19631

