ColorSRoC - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1164
- 1164
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Indicador suavizado S-RoC do incremento de preço relativo, criado por Fred Shutsman.
O indicador é calculado usando a seguinte fórmula:
Onde:
- EMA [bar] - EMA na barra atual;
- EMA[bar - Roc] - a mesma EMA - no passado - a uma distância período Roc em relação à barra atual.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.
Fig. 1. Indicador ColorSRoC
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19631
