喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
平滑的真实价格增长的 S-RoC 指标，作者为 Fred Shutsman。
本指标是使用以下公式计算的:
S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]
其中
- EMA [bar] 是当前柱的 EMA 数值;
- EMA[bar - Roc] 是过去有相同 EMA 数值的柱与当前柱的距离.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。
图1. ColorSRoC 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19631
