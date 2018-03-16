平滑的真实价格增长的 S-RoC 指标，作者为 Fred Shutsman。

本指标是使用以下公式计算的:

S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]

其中

EMA [bar] 是当前柱的 EMA 数值;

是当前柱的 EMA 数值; EMA[bar - Roc] 是过去有相同 EMA 数值的柱与当前柱的距离.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图1. ColorSRoC 指标