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ColorSRoC - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.
Вычисляется индикатор по следующей формуле:
где:
- EMA [bar] - это ЕМА на текущем баре;
- EMA[bar - Roc] - это та же EMA в прошлом на расстоянии Roc-периода от текущего бара.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор ColorSRoC
Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.
Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Трейлинг по High/Low предыдущих баров.Martin for small deposits
Советник на базе мартингейла с особенностью: специально для маленьких депозитов.