Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.