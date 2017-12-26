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Индикаторы

ColorSRoC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1793
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ColorSRoC.mq5 (18.73 KB) просмотр
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Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.

Вычисляется индикатор по следующей формуле:

S-ROC= (EMA [bar] – EMA[bar - Roc]) / EMA[bar - Roc]

где:

  • EMA [bar] - это ЕМА на текущем баре;
  • EMA[bar - Roc] - это та же EMA в прошлом на расстоянии Roc-периода от текущего бара.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор ColorSRoC

Рис.1. Индикатор ColorSRoC

RMI_Histogram RMI_Histogram

Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Трейлинг по High/Low предыдущих баров.

Martin for small deposits Martin for small deposits

Советник на базе мартингейла с особенностью: специально для маленьких депозитов.