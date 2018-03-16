無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Cointegration - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、選択された銘柄と他のすべての銘柄との間の線形回帰係数を求め、それらを標準偏差の形式で表示します。すべての曲線の合計は、実際の値からモデルポートフォリオの偏差を示す灰色の破線のヒストグラムとして表示されます。手動または自動ペア取引を試すために使用できます。
入力パラメータ
- learning_depth - バー単位での計算期間
- SymbolsList - コンマで区切られた必要な銘柄
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19630
