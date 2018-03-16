コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Cointegration - MetaTrader 5のためのインディケータ

Maxim Dmitrievsky | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
削除済み
ビュー:
980
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、選択された銘柄と他のすべての銘柄との間の線形回帰係数を求め、それらを標準偏差の形式で表示します。すべての曲線の合計は、実際の値からモデルポートフォリオの偏差を示す灰色の破線のヒストグラムとして表示されます。手動または自動ペア取引を試すために使用できます。


入力パラメータ

  • learning_depth - バー単位での計算期間
  • SymbolsList - コンマで区切られた必要な銘柄

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19630

RMI_Histogram RMI_Histogram

相対的モーメンタム指数は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の指標を持つカラーヒストグラムとして実装されています。

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

XFatlXSatlCloudの色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。

ColorSRoC ColorSRoC

Fred Shutsmanによる相対価格上昇の平滑化されたS-RoC指標です。

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

このEAは、3つのiMA（移動平均、MA）、1つのiOsMA（オシレータの移動平均）、1つのiRVI（相対活力指数、RVI）を使用します。トレール注文は前のバーの高値/安値に基づいています。