Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Cointegration - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- [Excluído]
- Visualizações:
- 3713
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador localiza os coeficientes de regressão linear para cada um dos instrumentos selecionados e os exibe na forma de desvios padrão. A soma de todas as curvas é exibida num histograma sombreado em cinza (que mostra o desvio do portfólio de modelo em relação ao seu valor real). Pode ser usado para tentar negociação manual ou automática de pares de moedas.
Parâmetros de entrada
- learning_depth - período de cálculo em barras;
- SymbolsList - símbolos necessários separados por vírgulas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19630
Índice de Momento Relativo na forma de um histograma colorido com indicação das zonas de sobrecompra e sobrevenda.Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex
Dois sistemas de negociação idênticos, baseados na mudança na direção da cor da nuvem do indicador XFatlXSatlCloud, para posições longas e curtas, que podem ser configurados de várias maneiras num Expert Advisor.
Indicador suavizado S-RoC do incremento de preço relativo, criado por Fred Shutsman.JS_SISTEM_2
O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Trailing segundo High/Low de barras anteriores.