Cointegration - indicador para MetaTrader 5

Maxim Dmitrievsky
[Excluído]
3713
(38)
O indicador localiza os coeficientes de regressão linear para cada um dos instrumentos selecionados e os exibe na forma de desvios padrão. A soma de todas as curvas é exibida num histograma sombreado em cinza (que mostra o desvio do portfólio de modelo em relação ao seu valor real). Pode ser usado para tentar negociação manual ou automática de pares de moedas.


Parâmetros de entrada

  • learning_depth - período de cálculo em barras;
  • SymbolsList - símbolos necessários separados por vírgulas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19630

