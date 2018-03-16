请观看如何免费下载自动交易
Cointegration - MetaTrader 5脚本
本指标寻找选中的交易品种与所有其它交易品种之间的线性回归系数，并且以标准差的方式显示它们。所有这些曲线的和显示为灰色的柱形图，显示了模型与真实数值的偏差。它可以用于人工或者自动成对交易的实验。
输入参数
- learning_depth - 计算周期柱数;
- SymbolsList - 所需的交易品种，用逗号分隔.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19630
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex
两个相同的交易系统，根据 XFatlXSatlCloud 指标颜色的改变进行买入和卖出交易，可以在同一个EA交易中使用不同方法进行配置。RMI_Histogram
把相对动量指数(Relative Momentum Index, RMI) 实现为彩色柱形图，并且有超买和超卖区域的指示。
ColorSRoC
平滑的真实价格增长的 S-RoC 指标，作者为 Fred Shutsman。JS_SISTEM_2
这个EA交易使用了三个 iMA (移动平均, MA), 一个 iOsMA (振荡器移动平均) 和一个 iRVI (相对动能指数, RVI). 跟踪止损是基于之前柱形的最高价/最低价的。