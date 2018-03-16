代码库部分
Cointegration - MetaTrader 5脚本

Cointegration - MetaTrader 5脚本
本指标寻找选中的交易品种与所有其它交易品种之间的线性回归系数，并且以标准差的方式显示它们。所有这些曲线的和显示为灰色的柱形图，显示了模型与真实数值的偏差。它可以用于人工或者自动成对交易的实验。


输入参数

  • learning_depth - 计算周期柱数;
  • SymbolsList - 所需的交易品种，用逗号分隔.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19630

