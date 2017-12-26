Индикатор находит коэффициенты линейной регрессии для каждого из выбранных инструментов со всеми остальными, и выводит на график в виде стандартных отклонений. Сумма всех кривых отображается серой штрихованной гистограммой (показывает девиацию модельного портфеля от его реальной стоимости). Может использоваться для попыток ручного или автоматического парного трейдинга.





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