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Cointegration - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор находит коэффициенты линейной регрессии для каждого из выбранных инструментов со всеми остальными, и выводит на график в виде стандартных отклонений. Сумма всех кривых отображается серой штрихованной гистограммой (показывает девиацию модельного портфеля от его реальной стоимости). Может использоваться для попыток ручного или автоматического парного трейдинга.
Входные параметры
- learning_depth - период расчетов в барах;
- SymbolsList - необходимые символы через запятую.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.Reversal
Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.SignalCCI BuyOrSell
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI).