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Индикаторы

Cointegration - индикатор для MetaTrader 5

Maxim Dmitrievsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
5945
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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Индикатор находит коэффициенты линейной регрессии для каждого из выбранных инструментов со всеми остальными, и выводит на график в виде стандартных отклонений. Сумма всех кривых отображается серой штрихованной гистограммой (показывает девиацию модельного портфеля от его реальной стоимости). Может использоваться для попыток ручного или автоматического парного трейдинга.


Входные параметры

  • learning_depth - период расчетов в барах;
  • SymbolsList - необходимые символы через запятую.

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorJJRSX с возможностью удержания позиций точно фиксированное время.

Reversal Reversal

Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".

Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XDidi_Index_Cloud, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

SignalCCI BuyOrSell SignalCCI BuyOrSell

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI).