把相对动量指数(Relative Momentum Index, RMI) 实现为彩色柱形图，并且有超买和超卖区域的指示。

RMI (相对动量指数，Relative Momentum Index) 是由 Roger Altman 开发的，并且首先于1993年发表在'股票与商品的技术分析'杂志中。RMI 是一种随机振荡，可以用于提高相对强弱指数(RSI)的质量，当价格达到超买或者超卖区域的时候它会生成信号。

图1. RMI_Histogram 指标