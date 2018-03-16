请观看如何免费下载自动交易
把相对动量指数(Relative Momentum Index, RMI) 实现为彩色柱形图，并且有超买和超卖区域的指示。
RMI (相对动量指数，Relative Momentum Index) 是由 Roger Altman 开发的，并且首先于1993年发表在'股票与商品的技术分析'杂志中。RMI 是一种随机振荡，可以用于提高相对强弱指数(RSI)的质量，当价格达到超买或者超卖区域的时候它会生成信号。
图1. RMI_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19629
