相対的モーメンタム指数は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の指標を持つカラーヒストグラムとして実装されています。

RMI（Relative Momentum Index）はRoger Altmanによって開発され、1993年に「株式とコモディティの技術分析」誌で初めて発表されました。RMIはストキャスティクスで、相対強度指数（Relative Strength Index、RSI）の質を改善するために使用することができます。価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に達したときにシグナルを生成します。

図1 RMI_Histogram指標