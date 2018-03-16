無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RMI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 854
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
相対的モーメンタム指数は、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の指標を持つカラーヒストグラムとして実装されています。
RMI（Relative Momentum Index）はRoger Altmanによって開発され、1993年に「株式とコモディティの技術分析」誌で初めて発表されました。RMIはストキャスティクスで、相対強度指数（Relative Strength Index、RSI）の質を改善するために使用することができます。価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に達したときにシグナルを生成します。
図1 RMI_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19629
Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex
XFatlXSatlCloudの色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。XRSXTrend_NRTR
XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標の値に基づいてNRTRラインがあります。
Cointegration
この指標は、複数の金融銘柄間の線形関係を計算して表示します。ColorSRoC
Fred Shutsmanによる相対価格上昇の平滑化されたS-RoC指標です。