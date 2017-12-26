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Индикаторы

RMI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1805
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.

Индикатор RMI (Индекс относительного моментума / Relative momentum index) разработал Роджер Альтман и опубликовал в 1993 году в статье издания Technical Analysis of Stocks&Commodities. RMI - это стохастик, который используют с целью улучшения качества показаний технического индикатора Индекс относительной силы (RSI). Он подает сигналы, когда цена достигает зоны перекупленности или зоны перепроданности.

Рис.1. Индикатор RMI_Histogram

Рис.1. Индикатор RMI_Histogram

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

ColorSRoC ColorSRoC

Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Трейлинг по High/Low предыдущих баров.