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RMI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Индекс относительного моментума, выполненный в виде цветной гистограммы с индикацией зон перекупленности и перепроданности.
Индикатор RMI (Индекс относительного моментума / Relative momentum index) разработал Роджер Альтман и опубликовал в 1993 году в статье издания Technical Analysis of Stocks&Commodities. RMI - это стохастик, который используют с целью улучшения качества показаний технического индикатора Индекс относительной силы (RSI). Он подает сигналы, когда цена достигает зоны перекупленности или зоны перепроданности.
Рис.1. Индикатор RMI_Histogram
Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.XCCXTrend_NRTR
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.
Сглаженный индикатор относительного приращения цены S-RoC, автором которого является Фред Шуцман.JS_SISTEM_2
Советник использует три iMA (Moving Average, MA), один iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) и один iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Трейлинг по High/Low предыдущих баров.