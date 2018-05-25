Participe de nossa página de fãs
Índice de Momento Relativo na forma de um histograma colorido com indicação das zonas de sobrecompra e sobrevenda.
O indicador RMI (Índice de Momento Relativo / Relative momentum index) foi desenvolvido por Roger Altman e publicado em 1993 no jornal "Technical Analysis of Stocks&Commodities". RMI é um estocástico usado para melhorar a qualidade do Índice de Força Relativa (RSI). Ele envia sinais quando o preço atinge a zona de sobrecompra ou sobrevenda.
Fig. 1. Indicador RMI_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19629
