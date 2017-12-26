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Индикаторы

XRSXTrend_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2013
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XRSXTrend_NRTR.mq5 (30.62 KB) просмотр
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Реальный автор: Ramdass

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор XRSXTrend_NRTR

Рис.1. Индикатор XRSXTrend_NRTR

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex Exp_XFatlXSatlCloud_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на изменении направления цвета облака индикатора XFatlXSatlCloud (для лонгов и шортов), которые можно настраивать различным образом в одном эксперте.