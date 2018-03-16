代码库部分
XRSXTrend_NRTR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XRSXTrend_NRTR.mq5 (30.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Ramdass

一个信号灯信号指标，使用了 XRSX 振荡指标，它与 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图1. XRSXTrend_NRTR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19623

