XRSXTrend_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
847
(13)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XRSXTrend_NRTR.mq5 (30.62 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者: Ramdass

XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標に基づくNRTRを持ちます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。

図1　XRSXTrend_NRTR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19623

