実際の著者: Ramdass

XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標に基づくNRTRを持ちます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。

図1 XRSXTrend_NRTR指標