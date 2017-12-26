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Индикаторы

RSITrend_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2565
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Ramdass

Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Рис.1. Индикатор RSITrend_NRTR

Рис.1. Индикатор RSITrend_NRTR

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

RVIValues RVIValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.