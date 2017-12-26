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RSITrend_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Ramdass
Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.
Рис.1. Индикатор RSITrend_NRTR
BykovTrend_NRTR
Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.RVIValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
XRSXTrend_NRTR
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.XCCXTrend_NRTR
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.