Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XRSX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора XCCX, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.