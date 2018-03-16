無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSITrend_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: Ramdass
ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ BykovTrendと同様のセマフォシグナル指標です。
図1 RSITrend_NRTR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19621
