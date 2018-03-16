コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSITrend_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
835
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者: Ramdass

ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ BykovTrendと同様のセマフォシグナル指標です。

図1　RSITrend_NRTR指標

図1　RSITrend_NRTR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19621

RVIValues RVIValues

この指標は、各時間枠のユーザ定義RVI オシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

ATR指標値に基づいたNRTR線を持つBykovTrendセマフォシグナル指標です。

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、XCCXオシレータに類似したセマフォシグナル指標です。

XRSXTrend_NRTR XRSXTrend_NRTR

XRSXオシレータを使用するセマフォシグナル指標です。BykovTrendに似ており、ATR指標の値に基づいてNRTRラインがあります。