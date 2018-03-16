無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者: Mohit Marwaha
この指標は、各時間枠のユーザ定義RVIオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。テキストブロックの色は、指標入力パラメータで設定されている買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域に相対するRVI指標の位置によって異なります。
input double HighLevel=+0.22; // 買われ過ぎレベル input double LowLevel=-0.22; // 売られ過ぎレベル input color HighColor=clrDarkGreen; // 買われ過ぎの色 input color MiddleColor=clrDarkKhaki; // トレンド不在の色 input color LowColor=clrPurple; // 売られ過ぎの色
図1 RVIValues指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19620
