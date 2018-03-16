コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RVIValues - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
797
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
RVIValues.mq5 (29.07 KB) ビュー
実際の著者: Mohit Marwaha

この指標は、各時間枠のユーザ定義RVIオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。テキストブロックの色は、指標入力パラメータで設定されている買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域に相対するRVI指標の位置によって異なります。

input double HighLevel=+0.22;                           // 買われ過ぎレベル
input double LowLevel=-0.22;                            // 売られ過ぎレベル
input color HighColor=clrDarkGreen;                     // 買われ過ぎの色
input color MiddleColor=clrDarkKhaki;                   // トレンド不在の色
input color LowColor=clrPurple;                         // 売られ過ぎの色

図1　RVIValues指標

図1　RVIValues指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19620

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

ATR指標値に基づいたNRTR線を持つBykovTrendセマフォシグナル指標です。

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSupport_and_Resistance指標です。

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、BykovTrendに類似したセマフォシグナル指標です。

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

ATR指標の値に基づいたNRTRラインを持つ、XCCXオシレータに類似したセマフォシグナル指標です。