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RVIValues - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Mohit Marwaha
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора RVI относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора.
input double HighLevel=+0.22; // уровень перекупленности input double LowLevel=-0.22; // уровень перепроданности input color HighColor=clrDarkGreen; // цвет перекупленности input color MiddleColor=clrDarkKhaki; // цвет вне тренда input color LowColor=clrPurple; // цвет перепроданности
Рис.1. Индикатор RVIValues
Индикатор Support_and_Resistance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Boa_ZigZag_Arrows_Duplex
Два разнопериодных зигзага Boa_ZigZag, представленные в виде значков на одном графике.
Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.RSITrend_NRTR
Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.