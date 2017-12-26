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Индикаторы

RVIValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1893
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
RVIValues.mq5 (29.07 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора RVI относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора.

input double HighLevel=+0.22;                           // уровень перекупленности
input double LowLevel=-0.22;                            // уровень перепроданности
input color HighColor=clrDarkGreen;                     // цвет перекупленности
input color MiddleColor=clrDarkKhaki;                   // цвет вне тренда
input color LowColor=clrPurple;                         // цвет перепроданности

Рис.1. Индикатор RVIValues

Рис.1. Индикатор RVIValues

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

Индикатор Support_and_Resistance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Boa_ZigZag_Arrows_Duplex Boa_ZigZag_Arrows_Duplex

Два разнопериодных зигзага Boa_ZigZag, представленные в виде значков на одном графике.

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

Семафорный сигнальный индикатор, созданный аналогично индикатору BykovTrend с NRTR линией, построенной на значениях индикатора ATR.