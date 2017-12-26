Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода осциллятора RVI для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять. Цвет текстового блока определяется положением индикатора RVI относительно зон перекупленности и перепроданности, фиксируемых во входных параметрах индикатора.

input double HighLevel=+ 0.22 ; input double LowLevel=- 0.22 ; input color HighColor= clrDarkGreen ; input color MiddleColor= clrDarkKhaki ; input color LowColor= clrPurple ;

Рис.1. Индикатор RVIValues