代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RVIValues - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1010
等级:
(12)
已发布:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
RVIValues.mq5 (29.07 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: Mohit Marwaha

本指标显示了一个文字方块，其中包含用户定义了每个时段周期数的 RVI 振荡指标的值。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。文字块的颜色是根据 RVI 指标与超买和超卖区域的相对位置决定的，它们可以在指标的输入参数中设置。

input double HighLevel=+0.22;                           // 超买水平
input double LowLevel=-0.22;                            // 超卖水平
input color HighColor=clrDarkGreen;                     // 超买颜色
input color MiddleColor=clrDarkKhaki;                   // 无趋势模式
input color LowColor=clrPurple;                         // 超卖颜色

图1. RVIValues 指标

图1. RVIValues 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19620

BykovTrend_NRTR BykovTrend_NRTR

BykovTrend 信号灯信号指标，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。

Support_and_Resistance_HTF Support_and_Resistance_HTF

可以在输入参数中修改指标时段的 Support_and_Resistance 指标。

RSITrend_NRTR RSITrend_NRTR

一个信号灯信号指标，和 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。

XCCXTrend_NRTR XCCXTrend_NRTR

一个信号灯信号指标，使用了 XCCX 振荡指标, 它与 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。