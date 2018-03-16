请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: Mohit Marwaha
本指标显示了一个文字方块，其中包含用户定义了每个时段周期数的 RVI 振荡指标的值。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。文字块的颜色是根据 RVI 指标与超买和超卖区域的相对位置决定的，它们可以在指标的输入参数中设置。
input double HighLevel=+0.22; // 超买水平 input double LowLevel=-0.22; // 超卖水平 input color HighColor=clrDarkGreen; // 超买颜色 input color MiddleColor=clrDarkKhaki; // 无趋势模式 input color LowColor=clrPurple; // 超卖颜色
图1. RVIValues 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19620
BykovTrend_NRTR
BykovTrend 信号灯信号指标，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。Support_and_Resistance_HTF
可以在输入参数中修改指标时段的 Support_and_Resistance 指标。
RSITrend_NRTR
一个信号灯信号指标，和 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。XCCXTrend_NRTR
一个信号灯信号指标，使用了 XCCX 振荡指标, 它与 BykovTrend 类似，含有一条基于 ATR 指标值的 NRTR 线。