真实作者: Mohit Marwaha

本指标显示了一个文字方块，其中包含用户定义了每个时段周期数的 RVI 振荡指标的值。文字块的大小是可以自定义的，您也可以改变文字的字体以及禁止显示未使用的时段。指标中同时显示的最大数量是10。文字块的颜色是根据 RVI 指标与超买和超卖区域的相对位置决定的，它们可以在指标的输入参数中设置。

input double HighLevel=+ 0.22 ; input double LowLevel=- 0.22 ; input color HighColor= clrDarkGreen ; input color MiddleColor= clrDarkKhaki ; input color LowColor= clrPurple ;

图1. RVIValues 指标